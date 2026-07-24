"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1650 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Результаты эмитента за первое полугодие 2026 года по МСФО в целом соответствуют ожиданиям, констатируют эксперты.

Давление на финансовые показатели оказали крепкий рубль и снижение объемов реализации, однако компания сохраняет сильное финансовое положение благодаря чистой денежной позиции и положительному свободному денежному потоку, отмечают они.

При этом уже во втором полугодии позитивно на результатах может отразиться эффект от роста цен на нефть марки Brent из-за лага в ценообразовании долгосрочных СПГ-контрактов, обращают внимание в инвесткомпании.

"По нашим оценкам, дивиденды за первое полугодие могут составить около 32,5 рубля на акцию при сохранении прошлогоднего коэффициента выплат, а долгосрочный взгляд на бумаги "НОВАТЭКа" остается позитивным. Наш таргет по акциям - 1650 рублей ("покупать")", - пишут аналитики в обзоре.

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