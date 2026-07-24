"БКС МИ" повысил оценку акций NVIDIA до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций NVIDIA Corp. с "негативной" до "нейтральной", сообщается в материале аналитиков.

Прогнозная стоимость бумаг была также повышена экспертами до $217 за штуку, что предполагает потенциал роста около 5% на горизонте года.

"Мы повышаем взгляд на акции эмитента до "нейтрального". Компания сохраняет лидерство на рынке ускорителей для ИИ, а переход на Blackwell и развитие вычислительной платформы поддерживают высокий рост выручки и прибыли, - указывают эксперты. - Вместе с тем текущая оценка уже учитывает сохранение сильного спроса, тогда как задержки ввода дата-центров, снижение отдачи от капитальных затрат клиентов и усиление конкуренции ограничивают потенциал дальнейшего роста цены акций. Наша целевая цена в $217 предполагает потенциальный рост примерно на 5%".

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