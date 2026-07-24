"Финам" повысил до "покупать" рекомендацию для акций ФосАгро

"Финам" повысил рекомендацию для акций "ФосАгро" с "держать" до "покупать" на фоне снижения акций компании и подтвердил целевую цену на уровне 6001 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в комментарии аналитика Егора Вершинина.

"Несмотря на циклическое давление на маржу и снижение EBITDA в I квартале 2026 года на фоне крепкого рубля и удорожания серы, долговая нагрузка остается на комфортном уровне, а катализаторы переоценки сохраняются, - отмечает эксперт. - В базовом сценарии на 2026 год ожидается чистая прибыль 69,6 млрд руб., положительный FCF около 42,5 млрд руб. и умеренный рост показателя "Чистый долг / EBITDA" с 1,6х до ~1,8x. Процентная нагрузка комфортно покрывается операционной прибылью, FCF остается положительным даже при высоких капзатратах, а структура долга оставляет пространство для дивидендов и сокращения текущего рыночного дисконта".

Драйверами роста, на взгляд Вершинина, выступают ослабление рубля, сохранение высоких цен на удобрения на фоне ограничений экспорта из Китая и геополитической напряженности, рост спроса со стороны Индии и Бразилии и ставка на маржинальный сегмент продуктов.

Ключевыми рисками аналитик видит структурный дефицит серы (4-5 млн т в 2026-2027гг) и цикличность цен на удобрения с коррекцией, ожидаемой в 2027 году.

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