Индекс Мосбиржи может показать снижение на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2000-2100 пунктов на торгах в пятницу и сделать существенный шаг к его нижней границе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Несмотря на поддержку со стороны уровней цен на рынке энергоносителей, эксперт видит риски продолжения снижения российского рынка.

Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах заседания ЦБ РФ. Зварич ожидает ее сохранения на текущем уровне, что частично уже заложено в котировки акций.

При этом внимание инвесторов будет сосредоточено на пересмотре регулятором среднесрочных прогнозов по основным макроэкономическим показателям, включая динамику ставки. Это может способствовать снижению спроса на риск и смещению фокуса инвесторов в сторону более консервативных инструментов, говорится в обзоре ПСБ.

"В результате индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы может вернуться в диапазон 2000-2100 пунктов и сделать существенный шаг к его нижней границе. При этом сохранение интереса к "весовым" бумагам нефтегазового сектора продолжит сдерживать снижение рынка в целом", - пишет аналитик.

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