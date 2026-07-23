Краткосрочных драйверов для опережения рынка у акций ММК пока недостаточно - ПСБ

Краткосрочных драйверов для опережения рынка у акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока недостаточно, считает эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

"Отчет ММК за 2К2026 года по МСФО показывает, что компания заметно улучшила свои результаты по сравнению с провальным 1 кварталом, - пишет стратег в комментарии. - Крепкая чистая денежная позиция ММК защищает бизнес от деструктивного влияния высоких процентных ставок, а оптимистичные прогнозы менеджмента на 3К2026 обещают сохранение высокой загрузки мощностей премиальным прокатом".

Однако из-за слабого старта года говорить о возобновлении дивидендных выплат, на взгляд Крыловой, преждевременно. Рынок стали в России все еще находится под давлением жесткой ДКП, охлаждающей спрос в строительстве, поэтому устойчивый долгосрочный тренд на повышение котировок сформируется только после сигналов о развороте процентных ставок и явном восстановлении внутренних цен на сталь.

По мнению аналитика, бумага подходит для долгосрочных инвесторов, но краткосрочных драйверов для опережения рынка у нее пока недостаточно.

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