Акции ДОМ.РФ и Сбербанка привлекательны для долгосрочных покупок - Газпромбанк

Акции "ДОМ.РФ" и Сбербанка привлекательны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Газпромбанка.

Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в июне 2026 года. Исходя из него, банковский сектор в июне снизил чистую прибыль к аналогичному месяцу прошлого года, но при этом увеличил размер кредитного портфеля и улучшил показатель достаточности капитала, отмечают эксперты.

Учитывая прогноз аналитиков Газпромбанка по сохранению ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 24 июля на уровне 14,25% годовых, а также текущую оценку компаний, они выделяют в секторе акции "ДОМ.РФ" и Сбербанка и считают их привлекательными для долгосрочных инвесторов.

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