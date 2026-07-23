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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Цена акций Tesla пока может остаться под давлением - инвестбанк "Синара"
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23 июля 2026 года 17:02

Цена акций Tesla пока может остаться под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla пока могут остаться под давлением, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг эмитента снижается на премаркете на 5,8% после выхода отчетности за 2К26.

"Успехи в автомобильном бизнесе пока не компенсируют неопределенность в плане сроков окупаемости новых проектов. До заметного вклада робототехники в выручку акции могут оставаться под давлением", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-TESLA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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