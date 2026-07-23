Цена акций Tesla пока может остаться под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla пока могут остаться под давлением, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг эмитента снижается на премаркете на 5,8% после выхода отчетности за 2К26.

"Успехи в автомобильном бизнесе пока не компенсируют неопределенность в плане сроков окупаемости новых проектов. До заметного вклада робототехники в выручку акции могут оставаться под давлением", - отмечают эксперты.

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