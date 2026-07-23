"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Сбербанка до 406 руб

"Велес Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка до 406 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева.

Эмитент получил в 2025 году рекордную чистую прибыль в размере 1,7 трлн руб., показав рост на 8% на фоне снижения прибыли всего сектора на 6,6%, констатирует эксперт.

Жителев отмечает, что на фоне ужесточения риторики ЦБ РФ, падения индекса Мосбиржи и сектора финансов Сбербанк показывает динамику лучше рынка сразу за счет нескольких факторов: сильные отчеты, стабильные дивиденды и независимость от внешнеэкономических факторов.

В 2026 году аналитик инвесткомпании ожидаем чистую процентную маржу (NIM) банка на уровне 6% и рост чистых процентных доходов на 12,1%, до 3,99 трлн руб.

"Учитывая динамику процентных доходов за 6М26 выше наших предыдущих ожиданий и повышения прогноза по процентной марже, мы сохраняем рекомендацию "покупать" и повышаем целевую цену до 406 руб." - пишет Жителев.

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