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23 июля 2026 года 15:30
Акции ММК пока остаются фаворитами среди сталелитейных компаний РФ - инвестбанк "Синара"
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока остаются фаворитами среди российских сталелитейных компаний, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Сергея Кривохижина. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второй квартал текущего года. ММК ожидает в 3К26 "сохранения уверенного спроса на внутреннем рынке, который обеспечит высокую загрузку производственных мощностей с высокой долей премиальной продукции в портфеле продаж". "Компания не объявила решение по дивидендам, однако мы не ожидаем их, несмотря на сильные результаты. Оцениваем отчетность как позитивную, ММК остается нашим фаворитом среди сталелитейных компаний в текущей фазе цикла", - пишет эксперт инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА