"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Эмитент представил сильный отчет за 2К26 с точки зрения основных операционных показателей, превысив консенсус по выручке и продемонстрировав ускорение практически во всех ключевых направлениях, констатирует эксперт.

"Для определения целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам NTM P/E, EV/EBITDA и EV/S относительно аналогов и анализ исторических мультипликаторов самой компании", - указывает Лозовой.

Ключевыми рисками для Alphabet остаются дальнейший рост капитальных затрат и более медленная, чем ожидается, окупаемость инвестиций в ИИ-инфраструктуру, что может продолжить оказывать давление на свободный денежный поток, обращает внимание аналитик "Финама". Дополнительную угрозу представляет усиление конкуренции со стороны OpenAI, Microsoft и других ИИ-платформ, способных постепенно отбирать часть поискового трафика и рекламных бюджетов, говорится в обзоре эксперта.

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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