Рынок акций РФ остается в долгосрочном нисходящем тренде - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ остается в долгосрочном нисходящем тренде, но краткосрочно перекуплен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Довольно неожиданно в среду продолжился подъем российского рынка акций, отмечает эксперт. По итогам суток он прибавил 2,8%, хотя с утра пытался отправиться вниз. Оптимизму способствовало два фактора - продолжающая дорожать нефть и готовящаяся встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

"В целом мы считаем, что рынок продолжает оставаться в долгосрочном нисходящем тренде, а краткосрочно он перекуплен после роста на 13% за последние 3 сессии, - отмечает аналитик. - Любая негативная новость может спровоцировать возобновление масштабных распродаж. Вполне возможно, что драйвером станут итоги завтрашнего заседания ЦБ по ставке. Последние данные Росстата, зафиксировавшие ускорение годовой инфляции за неделю по 20 июля до 5,84% с 5,62%, практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки".

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