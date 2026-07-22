Торговый диапазон 11,5-11,7 руб./юань пока остается актуальным - "БКС МИ"

Торговый диапазон 11,5-11,7 руб./юань пока остается актуальным, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Рубль в среду вслед за негативным стартом и быстрым восстановлением подешевел к юаню, однако вскоре стал активно укрепляться, отмечает эксперт. В середине торгов российская валюта вновь сдала позиции, но быстро вернулась в умеренный плюс.

"Фактор налогового периода пока способствует лишь сдержанному и неустойчивому подорожанию рубля, - пишет Бабин. - Вероятно, предложение иностранной валюты, не связанное с фискальными платежами, остается ограниченным из-за санкций и геополитики, оказывающих давление на экспорт. В то же время спрос на инвалюту со стороны импорта может продолжать восстанавливаться, в том числе на фоне закупок топлива за рубежом".

Краткосрочный сценарий консолидации пары CNY/RUB в диапазоне 11,5-11,7 руб., обозначенный в понедельник, пока остается актуальным, считает аналитик.

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