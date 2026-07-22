Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" и рассматривает компанию как одного из ключевых представителей сектора, который сохраняет устойчивость даже в условиях давления со стороны валютного курса, дисконтов на российскую нефть и изменений в структуре рынков сбыта, говорится в материале аналитиков.

"Мы не ожидаем существенного роста финансовых показателей компании по итогам 1П26, поскольку укрепление курса рубля и расширение дисконта на российскую нефть ограничили эффект от роста цен на углеводороды, - пишет эксперт Егор Объедков. - В результате, по нашим оценкам, рублевая цена на нефть существенно не изменилась. Мы считаем, что более заметный эффект высоких цен может проявиться во 2П26. "Ямал СПГ" наращивает отгрузки в ЕС, и это способно поддержать итоговую отчетность за 2026 год".

Дополнительно позитивным фактором, на взгляд аналитика, остается рост отгрузок с "Арктик СПГ-2", хотя на текущем этапе вклад в консолидированные показатели через прибыль от совместных предприятий, по оценке Совкомбанка, пока остается минимальным. При этом ситуация может улучшиться, поскольку в 2027 году ожидаются отгрузки около 6 млн тонн.

"Акции "НОВАТЭКа" находятся в привлекательной зоне, - считает Объедков. - По нашим оценкам, компания торгуется на уровне около 5,5x P/E за 2026 год, тогда как еще недавно мультипликатор был ближе к 7x. Даже с учетом вероятного снижения рентабельности компания, по нашему мнению, сохраняет инвестиционную привлекательность. Имеем основания предполагать дивиденд за первое полугодие 2026 года на уровне 32 руб. на акцию. За весь год ожидаем 87 руб. на акцию".

Таким образом, стратег банка полагает, что текущая оценка уже отражает значительную часть краткосрочных рисков, тогда как сильная годовая отчетность и сохраняющийся дивидендный потенциал способны поддержать инвестиционный кейс компании.

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