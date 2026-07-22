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22 июля 2026 года 17:58
Динамика инфляционных ожиданий способствует ужесточению ДКП - Freedom Global
Динамика инфляционных ожиданий способствует ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой. По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на горизонте года за июль выросли с 12,4% до 14,7%, отмечает эксперт. Это стало следствием ускорения роста цен в последние полтора месяца под влиянием топливного кризиса, начавшегося в июне ослабления рубля, а также повышения тарифов и цен на услуги связи. Субъективная оценка инфляции с 14,2% в июне поднялась до 15,1% в июле. "С учетом этой статистики Банк России 24 июля, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых, а в сопроводительных комментариях даст более жесткий сигнал рынку относительно будущей денежно-кредитной политики, - полагает Мильчакова. - В этом контексте повышение ключевой ставки, хотя и маловероятно, но, по нашему мнению, тоже не исключено". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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