ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне в июле - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне - 14,25% - в пятницу, 24 июля, говорится в обзоре Альфа-банка.

По данным Банка России, инфляционные ожидания населения (на 12 месяцев) в июле увеличились на 2,3 п.п. до 14,7%, что является максимальным значением с марта 2022 года (тогда было зафиксировано 18,3%) после того как в прошлом месяце они снизились на 0,6 п.п. до 12,4%, отмечается в обзоре.

"На наш взгляд, увеличение инфляционных ожиданий в июле стало во многом реакцией на текущий топливный кризис, так как цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения, - пишут экономисты Альфа-банка Наталья Орлова, Валерия Кобяк и Глеб Барабанов. - По данным Росстата, стоимость бензина в июне выросла на 6,9% м/м, что, по нашим оценкам, обеспечило около трети месячного прироста индекса потребительских цен в июне. Кроме того, на даты последнего замера инфляционных ожиданий (с 6 июля 15 июля) ситуация с бензином оставалась сложной".

При этом эксперты считают, что июльский рост инфляционных ожиданий населения не повлияет на решение по ключевой ставке на заседании в эту пятницу с точки зрения увеличения вероятности потенциального повышения, однако сделает коммуникацию ЦБ РФ более жесткой, так как его представители ранее неоднократно подчеркивали ключевую важность оценки вторичных эффектов от роста цен на топливо, в том числе на инфляционные ожидания.

"Напомним, что в эту пятницу мы ждем сохранение ключевой ставки на уровне 14,25% и ожидаем расширения прогнозного диапазона ставки на текущий год до 14-16% и повышения прогнозного диапазона ставки на 2027 год до 11-13%", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.