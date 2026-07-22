"Финам" рекомендует "покупать" акции iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной ценой $63

"Финам" рекомендует "покупать" акции iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $63 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования в 2026 году показывал динамику слабее рыночной на фоне обеспокоенности инвесторов относительно влияния иранского кризиса на цепочки поставок и издержки в отрасли, зависящей от поставок комплектующих из разных стран, - отмечает эксперт. - Вместе с тем крупные компании отрасли за последние месяцы успели развеять опасения игроков по поводу положения своих дел - фактическое влияние ближневосточного конфликта оказалось несущественным, и компании медтеха продолжают ожидать роста выручки и прибыли в текущем году".

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