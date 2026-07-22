Рубль, вероятно, пока продолжит торги около 11,5-11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение около уровней 11,5-11,6 руб. за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник умеренно укрепился по итогам торгов на Московской бирже. На стороне российской валюты играл рост нефтяных цен, а также фактор налогового периода (хотя многие экспортеры могут предпочесть дождаться решений ЦБ РФ до продажи основной части валютной выручки). Пока курс, вероятно, продолжит двигаться вокруг 11,5-11,6 руб./юань", - отмечают эксперты в комментарии.

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