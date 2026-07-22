Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2000-2100п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет находиться в диапазоне 2000-2100 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Продолжаем характеризовать текущую динамику как неустойчивую, а покупки "под отскок" высокорискованными. Главными драйверами для рынка остаются геополитика и монетарная политика", - пишет аналитик в обзоре.

Ранее рост валютных курсов и нефти не смог защитить акции экспортеров от тотальных распродаж, вызванных внешним фоном и жесткой риторикой ЦБ РФ, отмечает Крылова.

Сейчас, указывает она, инвесторы осторожны перед возможными переговорами представителей РФ и США на саммите АСЕАН.

Кроме того, в пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке, где из-за инфляции ожидается ее сохранение на уровне 14,25% и жесткий сигнал на будущее.

"Любое позитивное отклонение от этих ожиданий превратит локальный отскок в полноценный разворот, но пока в отсутствие реальных улучшений в геополитике, экономике и ожиданиях по ставке преждевременно даже формирование среднесрочных и долгосрочных позиций, на наш взгляд", - пишет эксперт ПСБ.

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