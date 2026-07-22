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22 июля 2026 года 09:41
Индекс RGBI пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях - ПСБ
Индекс RGBI, вероятно, будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней до заседания Банка России в пятницу, 24 июля 2026 года, по-прежнему целесообразно сохранять консервативную стратегию на долговом рынке (короткая дюрация портфеля при ограничении доли бумаг с низким рейтингом), говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс во вторник не отреагировал на статистику по росту инфляционных ожиданий населения, закрепившись выше отметки 112 пунктов, констатирует эксперт. "Как мы отмечали ранее, текущий уровень кривой госбумаг уже отражает сохранение ставки на ближайшем заседании и переход к возможному ужесточению денежно-кредитной политики на горизонте более одного года. Кроме того, мощный позитивный импульс создало заявление Минфина о приостановке аукционов по размещению ОФЗ", - указывает он. Текущий консенсус по итогам заседания регулятора в пятницу - пауза в цикле снижения ставки при нейтральном или умеренно-жестком сигнале, позволяющем рассчитывать на возобновление снижения ставки при нивелировании текущих разовых проинфляционных факторов. "На наш взгляд, это позволит индексу RGBI (как минимум) стабилизироваться вблизи достигнутых уровней (не исключаем отскок к 114 пунктам в случае дальнейшего сокращения "коротких" позиций на "длинном" конце кривой ОФЗ), - пишет Грицкевич в обзоре. - Однако пока уровень неопределенности в части проинфляционных рисков остается крайне высоким, в результате чего по-прежнему целесообразно сохранять консервативную стратегию на долговом рынке (короткая дюрация портфеля при ограничении доли бумаг с низким рейтингом)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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