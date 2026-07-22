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22 июля 2026 года 09:17
Индекс Мосбиржи может продолжить отскок в район 2165-2200п в ближайшие дни - "КИТ Финанс Брокер"
Индекс Мосбиржи может продолжить коррекционный рост в район 2165-2200 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Фондовый рынок ускорил рост во второй половине торговой сессии вторника (в лидерах были низколиквидные эшелонные истории с высокой долговой нагрузкой (что скорее признак спекулятивного движения, а не фундаментально рост), полностью проигнорировав рост инфляционных ожиданий населения в июле до 14,7%, констатируют эксперты. Рост на плохих новостях - один из классических технических признаков силы текущего движения, отмечают они. При этом фундаментальный фон остается слабым - ключевым триггером для дальнейшего движения станет пятничное заседание ЦБ РФ, говорится в материале инвесткомпании. "Логичный шаг регулятора - взять паузу и понаблюдать за ситуацией на топливном рынке и логистике. Снижение ставки сейчас повышает риск нового инфляционного всплеска - пространства для маневра нет. Для рынка важнее не сам факт по ставке, а риторика на пресс-конференции - это опорное заседание с обновленным макропрогнозом", - пишут аналитики. "До заседания регулятора отскок индекса Мосбиржи может продолжиться до района 2165-2200 пунктов - там пересекаются сильное статическое сопротивление и динамические сопротивления, которые удерживали падающий тренд с марта. V-образного разворота не ожидается - макро и геополитика остаются слишком слабыми для устойчивого роста без консолидации. Новый среднесрочный растущий тренд рано или поздно сформируется, но через проторговку и консолидацию, а не через резкий разворот, - говорится в обзоре экспертов "КИТ Финанс Брокера". - Не исключен и негативный вариант: повторный поход индекса на 2000 пунктов для полноценного закрытия "гэпа" вторника или вторая волна распродаж со стороны тех, кто зашел на эйфории "с плечом" - в этом случае цель снижения смещается в район 1800 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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