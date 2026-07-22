Индекс Мосбиржи может продолжить отскок в район 2165-2200п в ближайшие дни - "КИТ Финанс Брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить коррекционный рост в район 2165-2200 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Фондовый рынок ускорил рост во второй половине торговой сессии вторника (в лидерах были низколиквидные эшелонные истории с высокой долговой нагрузкой (что скорее признак спекулятивного движения, а не фундаментально рост), полностью проигнорировав рост инфляционных ожиданий населения в июле до 14,7%, констатируют эксперты.

Рост на плохих новостях - один из классических технических признаков силы текущего движения, отмечают они.

При этом фундаментальный фон остается слабым - ключевым триггером для дальнейшего движения станет пятничное заседание ЦБ РФ, говорится в материале инвесткомпании.

"Логичный шаг регулятора - взять паузу и понаблюдать за ситуацией на топливном рынке и логистике. Снижение ставки сейчас повышает риск нового инфляционного всплеска - пространства для маневра нет. Для рынка важнее не сам факт по ставке, а риторика на пресс-конференции - это опорное заседание с обновленным макропрогнозом", - пишут аналитики.

"До заседания регулятора отскок индекса Мосбиржи может продолжиться до района 2165-2200 пунктов - там пересекаются сильное статическое сопротивление и динамические сопротивления, которые удерживали падающий тренд с марта. V-образного разворота не ожидается - макро и геополитика остаются слишком слабыми для устойчивого роста без консолидации. Новый среднесрочный растущий тренд рано или поздно сформируется, но через проторговку и консолидацию, а не через резкий разворот, - говорится в обзоре экспертов "КИТ Финанс Брокера". - Не исключен и негативный вариант: повторный поход индекса на 2000 пунктов для полноценного закрытия "гэпа" вторника или вторая волна распродаж со стороны тех, кто зашел на эйфории "с плечом" - в этом случае цель снижения смещается в район 1800 пунктов".

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