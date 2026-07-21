Диапазон 11,5-11,7 руб./юань пока остается актуальным - "БКС МИ"

Консолидация курса пары юань/рубль в диапазоне 11,5-11,7 руб. за юань остается актуальным сценарием на краткосрочном горизонте, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Бабин.

Рубль в результате негативного старта во вторник вновь переписал трехнедельный минимум к юаню, который превышал отметку 11,66 руб., однако вскоре российская валюта восстановилась и вышла в хороший плюс, констатирует аналитик.

Поддержку рублю может усиливать фактор очередного налогового периода экспортеров, отмечает Бабин. Его пик приходится на 27 и 28 июля, с приближением к нему все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение.

По мнению аналитика инвесткомпании, на краткосрочном горизонте для пары CNY/RUB пока остается актуальным сценарий консолидации в диапазоне 11,5-11,7 руб.

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