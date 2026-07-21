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21 июля 2026 года 18:39
Сохранение текущего уровня ставки ЦБ РФ - базовый вариант для июля - "Т-Инвестиции"
Пауза в снижении ключевой ставки Банка России и его жесткая риторика остаются базовым вариантом для итогов июльского заседания, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиций" Софья Донец. Инфляционные ожидания населения в июле подскочили с 12,4% до 14,7%, а это максимум с начала 2026 года, отмечает эксперт. "Мы готовились к росту ожиданий, но вышедшие данные все равно впечатлили в негативном смысле. Это третий по величине уровень за последние десять лет - после декабря 2021 и марта 2022 года. Конечно, драйвер очевиден это ситуация на топливном рынке (тем более что данные собирались на пике кризиса). По мере нормализации ситуации с топливом ожидания, безусловно, будут охлаждаться. Но этого еще нужно дождаться, - пишет Донец в материале брокера. - Пока полагаем, что эти данные добавят тревог Банку России накануне обсуждения по ключевой ставке и поддержат его более жесткий настрой. Пауза в снижении ставки и ее сохранение с жесткой риторикой остаются базовым вариантом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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