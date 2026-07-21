"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 677,9 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Операционные результаты эмитента за 1П26 оказались лучше ожиданий и сигнализируют о заметном оживлении рынка лизинга во II квартале, отмечают эксперты.

Рост нового бизнеса во всех ключевых сегментах создает хорошую базу для увеличения будущих лизинговых доходов компании. При этом, обращают внимание аналитики, пока рано говорить о формировании устойчивого долгосрочного тренда - многое будет зависеть от дальнейшей динамики ключевой ставки ЦБ РФ, инвестиционной активности бизнеса и спроса на коммерческую технику.

"Пока отчет можно оценить как умеренно позитивный. Наш таргет по акциям "Европлана" - 677,9 рубля ("продавать")", - пишут эксперты инвесткомпании.

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