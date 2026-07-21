Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"

Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Василия Никина.

Эмитент отчитался за второй квартал 2026 года по РСБУ.

"По итогам 2026 года ожидаем снижение прибыли в связи со снижением ЧПД на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, ростом расходов на резервирование и ухудшением операционной эффективности", - указывает эксперт.

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