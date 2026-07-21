Рубль пока может продолжить движение вблизи 11,5-11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи уровней 11,5-11,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Большую часть понедельника рубль не показывал выраженной динамики, но к вечеру ослаб. Несмотря на приближение пика налогового периода, экспортеры сейчас могут предпочесть придержать продажу валюты до раскрытия итогов заседания ЦБ РФ в предстоящую пятницу. В целом пока курс может продолжить движение вблизи 11,5-11,6 руб. за юань", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.