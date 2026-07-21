"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 680 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент опубликовал отчетность за II квартал 2026 года по МСФО.

Рост квартальных данных подчеркивает сезонность бизнеса, отмечают эксперты. В отчетном периоде операционные показатели улучшились, но в годовом сопоставлении финансовые результаты продолжают показывать негативную динамику. Свободный денежный поток и чистый долг оказались хуже прогнозов инвесткомпании.

"По итогам года спрос на сталь, по нашей оценке, продолжит снижаться. Гендиректор "Северстали" также отметил, что ожидает сокращение спроса в 2026 году на 7% по сравнению с прошлым годом. Компания отметила, что не будет выплачивать дивиденды за II квартал на фоне отрицательного свободного денежного потока. Это соответствует нашим ожиданиям", - указывают аналитики "БКС МИ".

Эксперты сохраняют "нейтральный" взгляд на акции "Северстали".

"На данный момент соотношение текущей цены акции и ее прибыли на акцию (Р/Е) находится на уровне 10х против исторических 7,5х, - говорится в обзоре. - На горизонте года ждем целевой Р/Е около 7х. Ожидаем, что с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ РФ строительный сектор будет постепенно восстанавливаться, что приведет к росту спроса на сталь и восстановлению отрасли".

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