Индекс Мосбиржи может продолжить краткосрочный отскок - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить краткосрочный отскок, ближайшая поддержка - 1950 пунктов, сопротивление - 2050 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 2,16% 7(до 2000,69 пункта), индекс РТС прибавил 2,27%, поднявшись до отметки 804,77 пункта.

Утренний обвал рынка до 1900 пунктов по индексу Мосбиржи, вызванный дивидендными отсечками в Сбербанке, "Транснефти", ВТБ и "ДОМ.РФ", к закрытию был полностью выкуплен, констатируют эксперты.

Индекс Мосбиржи закрепился выше психологической отметки 2000 пунктов, что может стать точкой опоры для краткосрочного отскока. Ближайшая поддержка расположена на 1950 пунктов, сопротивление - на 2050 пунктах, говорится в комментарии инвесткомпании.

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