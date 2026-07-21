Рубль продолжит движение в диапазоне 11,3-11,8 руб./юань во вторник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в диапазоне 11,3-11,8 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В начале сессии тенденция на ослабление национальной валюты может сохраниться, однако в ходе торгов ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению, - пишет эксперт в комментарии. - На фоне локальной перекупленности и ожидании роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров ближе к концу недели, участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по "длинным" позициям в китайской валюте, что поддержит рубль. В результате к концу дня юань может вернуться в середину обозначенного диапазона".

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