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20 июля 2026 года 19:16
Участие в размещении дебютных юаневых бондов "Русбонд-Удобрения" целесообразно при купоне не ниже 8,75% - "Эйлер"
Участие в размещении дебютного выпуска юаневых облигаций ООО "Русбонд-Удобрения" серии 001P-01 целесообразно при купоне не ниже 8,75%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер". Эмитент во вторник, 21 июля, предложит юаневый выпуск с купоном в диапазоне 8,75-9% на 2 года до оферты. Номинал одной облигации - 1 тыс. юаней, срок обращения выпуска - пять лет, предусмотрена 2-летняя оферта. Поручителями по облигациям выступают компании группы "ЕвроХим" - АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", оферентом - ООО "АгроНэкст". По оценкам экспертов "Эйлера", участие в размещении целесообразно при купоне не ниже 8,75% (YTP 9,1%). "Операционный профиль компании "АгроНэкст" характеризуется высокой эффективностью благодаря вертикальной интеграции производства, самообеспеченности сырьевой базой и плановой модернизации предприятий, - пишут аналитики. - В то же время в условиях масштабной инвестиционной программы свободный денежный поток (FCF) "АгроНэкста" по итогам 2025 года остался в отрицательной зоне, что стало причиной ослабления кредитных метрик - соотношение чистый долг/EBITDA составило 4,0х, покрытие EBITDA процентных платежей сократилось до 1,7х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСБОНД/УДОБРЕНИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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