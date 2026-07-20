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20 июля 2026 года 18:59
"Финам" присвоил акциям Газпром нефти прогнозную цену 484 руб
"Финам" присвоил акциям Газпром нефти прогнозную цену 484 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "покупать" и потенциалу роста на 27%. С учетом дивидендов за 2026 год апсайд составляет 41%, говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Акции "Газпром нефти", как и весь сектор, в последние месяцы обвалились и достигли минимумов с осени 2022 года, - отмечает эксперт. - Из объективных причин для снижения можно выделить атаки на НПЗ и опасения относительно новых санкций. При этом в большей степени снижение объясняется эмоциональной реакцией рынка на текущую геополитическую ситуацию". Аналитик подчеркивает, что акции "Газпром нефти" полностью проигнорировали недавнюю волну роста цен на нефть и небольшого ослабления рубля. "На фоне сочетания данных факторов мы впервые за несколько лет меняем свой взгляд на акции "Газпром нефти" на положительный", - отмечает он. Сильной стороной "Газпром нефти", на взгляд Кауфмана, остаются дивиденды. На фоне потребности материнской компании в деньгах "Газпром нефть", по словам менеджмента, продолжит направлять на дивиденды более 50% прибыли. "В нашем базовом сценарии мы закладываем пэйаут в 60% прибыли, так как более высокое значение будет приводить к росту долга, - указывает аналитик. - В таком сценарии по итогам 2026 года ожидаем выплаты 53,1 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 13,9% доходности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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