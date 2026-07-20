Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций ВУШ Холдинг

Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "ВУШ Холдинга", сообщается в материале аналитика Артура Легостаева.

Эмитент представил слабые операционные результаты за 1П26, констатирует эксперт. Тренд на снижение количества поездок приостановлен за счет релокации части флота в регион Латинской Америки (рост числа поездок +23%), хотя в РФ снижение поездок продолжилось (-3%).

Легостаев видит риски снижения общего количества поездок в дальнейшем из-за меньшей доступности флота СИМ на фоне снижения его количества по ходу года; окончания действия единоразовых эффектов повышенного спроса в Латинской Америке; устаревания флота из-за отложенного обновления и большей технологичности СИМ у конкурентов.

Также компания предварительно озвучила динамику управленческих показателей по итогам 6М26. Ожидается рост выручки на 5% и рост EBITDA на 15%, транслирующийся в рентабельность на уровне 21%. "Считаем, что рентабельность EBITDA на уровне 21% по итогам 6М26 создает риск невыполнения "гайденса" на год, предполагающего рентабельность 35%", - указывает аналитик банка.

Дополнительно на инвестиционный кейс компании, по мнению Легостаева, может негативно повлиять потеря налоговых льгот вследствие направленных обращений со стороны АВО в ФНС и ЦБ РФ (отсутствие обоснованности получения IT-льгот - 70% выручки не генерируется за счет IT).

"Сохраняем негативный взгляд на акции ПАО "ВУШ Холдинг", не ожидаем выхода на стабильный положительный FCF в краткосрочной перспективе", - пишет эксперт Совкомбанка в обзоре.

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