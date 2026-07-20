ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 14,25% в июле - "Т-Инвестиции"

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

Обсуждение ключевой ставки 24 июля 2026 года обещает быть сложным: перед регулятором слишком много противоречивых факторов, которые очень важны для рынков, говорится в обзоре.

По мнению аналитиков брокера ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% по итогам июльского заседания и даст умеренно жесткий сигнал на будущее: дальнейшее смягчение не предопределено, готов реагировать на инфляционные риски жесткой политикой.

Прогноз средней ключевой ставки на 2026 год регулятор может сохранить на уровне 14-14,5%, на 2027 год повысит до 10-12% (после 8-10% в апрельском прогнозе), полагают эксперты.

"Снижение ключевой ставки до 14% в июле все еще возможно, но оно стало менее вероятным. Впрочем, даже в случае "паузы" мы ожидаем увидеть ключевую ставку на конец 2026 года на уровне ниже, чем сейчас. Наш базовый сценарий - 13,5% годовых в декабре", - пишет главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

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