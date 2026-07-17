ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14,25% по итогам заседания 24 июля - "КИТ Финанс Брокер"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% по итогам заседания 24 июля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14,25% 24 июля, - пишут эксперты в комментарии. - Сочетание ускорения инфляции вследствие роста цен на топливо и восстановления кредитной активности формирует проинфляционный фон, на который регулятор уже обратил внимание в своих комментариях. В таких условиях регулятор, вероятнее всего, предпочтет сохранить жесткость денежно-кредитной политики, чем рисковать повторным ростом инфляционных ожиданий. Однако, на наш взгляд, именно пересмотр среднесрочной траектории, а не точечное решение по ставке 24 июля, станет главным рыночным событием - рынок будет переоценивать не один шаг, а весь горизонт 2026-2027гг".

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