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Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14,25% по итогам заседания 24 июля - "КИТ Финанс Брокер"
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17 июля 2026 года 19:00
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14,25% по итогам заседания 24 июля - "КИТ Финанс Брокер"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% по итогам заседания 24 июля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14,25% 24 июля, - пишут эксперты в комментарии. - Сочетание ускорения инфляции вследствие роста цен на топливо и восстановления кредитной активности формирует проинфляционный фон, на который регулятор уже обратил внимание в своих комментариях. В таких условиях регулятор, вероятнее всего, предпочтет сохранить жесткость денежно-кредитной политики, чем рисковать повторным ростом инфляционных ожиданий. Однако, на наш взгляд, именно пересмотр среднесрочной траектории, а не точечное решение по ставке 24 июля, станет главным рыночным событием - рынок будет переоценивать не один шаг, а весь горизонт 2026-2027гг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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