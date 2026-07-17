"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $127,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 28,6%, сообщается в комментарии ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Отчетность Abbott Laboratories за 2К2026 превзошла прогнозы по ключевым показателям. Компания продемонстрировала рост выручки по 3 сегментам из 4, - отмечает эксперт. - Негативный эффект от ближневосточного кризиса для Abbott как таковой не был зафиксирован - прибыль компании по GAAP снизилась, но по другим причинам - в силу роста издержек на R&D и расходов по приобретениям".

Аналитик подчеркивает, что отсутствие существенного влияния иранского конфликта на бизнес Abbott развеяло серьезные опасения, которым поддались инвесторы в текущем году, когда распродавали акции компании. Эмитент сохранил прогноз по росту выручки, при этом повысил прогноз по скорректированной EPS.

Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.