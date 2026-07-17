Базовый сценарий на следующую неделю - движение индекса Мосбиржи в диапазоне 1800-2000п - "КИТ Финанс Брокер"

Базовым сценарием на следующую неделю по-прежнему остается движение индекса Мосбиржи в диапазоне 1800-2000 пунктов, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

Индекс Мосбиржи демонстрирует самую продолжительную серию падения за всю историю наблюдений с 1997 года, констатируют эксперты. Приближение дивидендных отсечек крупнейших эмитентов, прежде всего Сбербанка, также оказывает дополнительное давление на индекс, который торгуется вблизи отметки 2000 пунктов.

С точки зрения технического анализа и исторической статистики рынок, по оценке аналитиков, находится в зоне экстремальной перепроданности, а вероятность формирования среднесрочного дна существенно возросла.

"Если перейти к анализу недельного графика, то становится очевидным, что индекс Мосбиржи вышел вниз из многолетнего диапазона консолидации. Как правило, выход из столь продолжительных диапазонов сопровождается формированием сильного направленного движения, - пишут стратеги. - В качестве ближайшей среднесрочной зоны поддержки рассматриваем минимумы февраля 2022 года и уровни периода мобилизационной коррекции осенью того же года. С учетом предстоящих дивидендных отсечек по крупнейшим эмитентам базовым сценарием по-прежнему остается движение индекса в диапазон 1800-2000 пунктов".

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