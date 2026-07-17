Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций МГКЛ на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне "покупать" с целевой ценой 4 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"МГКЛ" провел "День инвестора", посвященный новой стратегии развития на период до 2030 года, в центре которой - банковский актив. Профинансировать его покупку предполагается в том числе за счет выпуска конвертируемых облигаций, отмечает аналитик.

"Интеграция банка с уже действующими бизнесами группы призвана стать источником синергии, повысить маржинальность, ускорить рост и снизить стоимость заемного финансирования, - пишет Лукина. - Более того, заявляемые компанией финансовые цели превосходят наши оценки. Вместе с тем мы отмечаем риск, связанный с плановым - в рамках реализации стратегии - увеличением долговой нагрузки, особенно с учетом по-прежнему непростых макроэкономических условий".

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