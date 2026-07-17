"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Citigroup Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $129,8, что предполагает потенциал снижения на 3,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Недавно обнародованные Citigroup финпоказатели за 2К2026 оказались сильными, - отмечает эксперт. - Это говорит о том, что принятые руководством в предыдущие годы масштабные меры, направленные на глубокую реструктуризацию и оптимизацию бизнеса, приносят плоды. Так, выручка и чистая прибыль банка выросли двухзначными темпами и заметно опередили консенсус-прогноз, а прочная капитальная позиция позволила продолжить значительные выплаты акционерам".

В то же время акции Citigroup за последние 12 месяцев подскочили в цене почти на 50%, ощутимо опередив индекс S&P 500 и отраслевой индекс KBW, и как считает Додонов, уже в большой степени учитывают позитивные изменения в бизнесе банка. "В связи с этим мы довольно сдержанно оцениваем их дальнейшие перспективы", - подчеркивает стратег.

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

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