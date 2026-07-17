Закрытие дивидендных реестров может поспособствовать закреплению индекса Мосбиржи ниже 2000п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Закрытие дивидендных реестров может поспособствовать закреплению индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок начнет следующую неделю закрытием дивидендных реестров по последним в этом сезоне ключевым историям: Сбербанку, ВТБ, "ДОМ.РФ" и "Ростелекому", которые обеспечат дополнительное давление на индекс Мосбиржи и могут способствовать его закреплению ниже 2000 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

Риски расширения санкций против РФ, а также сохранения ключевой ставки ЦБ на заседании в следующую пятницу без изменений, на уровне 14,25%, по мнению Кожуховой, предупреждают об опасности продолжения продаж акций с ближайшими поддержками на 1950 пунктах и 800 пунктах по индексам Мосбиржи и РТС соответственно.

"Индикатор Мосбиржи все ближе подходит к самому низкому значению всего 2022 года - 1681 пункт, в то время как долларовый РТС стремится к минимуму 2024 года на уровне 723 пункта, - констатирует аналитик. - Нельзя исключать, что данные уровни при неизменности фундаментальных факторов будут достигнуты этим летом. Помочь рынку в краткосрочном периоде, в то же время, может техническое восстановление от многолетних минимумов, надежды на улучшение геополитических или монетарных факторов, скачок цен на нефть или более слабый рубль".

Базовый сценарий в российских акциях, однако, остается, по оценке стратега, "медвежьим", и не исключено, что ЦБ РФ на июльском заседании еще больше ужесточит свой сигнал в связи с ростом инфляционных рисков.

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