Freedom Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $365

Freedom Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan Chase & Co. со $335 до $365 за штуку и подтверждает рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

По их мнению, результаты JPMorgan за 2К2026 отражают благоприятную фазу цикла: рекордная выручка во всех ключевых сегментах, скорректированная прибыль на акцию по GAAP опередила ожидания почти на 10%, а менеджмент повысил ориентир по чистому процентному доходу на год.

Прибыль на акцию (EPS) по GAAP составила $7,70 (+47% г/г, +30% кв/кв), скорректированная EPS - $6,14, что примерно на 10% выше консенсуса.

"Акцент квартала - взрывной рост непроцентных доходов за счет рынков капитала и инвестиционного банкинга, умеренно лучшее качество активов и повышение годового ориентира по NII (со $103 млрд до $105,5 млрд) при сохранении дисциплины по расходам, - отмечают эксперты. - Значительная часть позитивного нарратива уже отражена в котировках акций с учетом динамики за последние 12 месяцев (+21% при аналогичной динамике S&P 500). Мы подтверждаем рекомендацию "держать", повышая целевую цену до $365".

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