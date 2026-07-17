"Финам" позитивно оценивает перспективы акций Северстали на горизонте года

"Финам" позитивно оценивает перспективы акций "Северстали" с целевой ценой 717 руб. (+39%) на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Вершинина.

Во II квартале 2026 года "Северсталь" должна показать восстановление относительно слабого I квартала, полагает эксперт. Основным драйвером улучшения станет восстановление цен на сталь, однако слабый спрос и пик инвестиционного цикла продолжат ограничивать денежный поток.

"Однако годовая динамика останется под давлением, - прогнозирует Вершинин. - По нашей модели выручка за квартал составит 156,8 млрд руб., что формирует рост на 7,9% кв/кв, но снижение на 15,5% г/г. EBITDA вырастет сильнее выручки: 22,8 млрд руб., +26,9% кв/кв, хотя г/г падение все еще существенное и составит 42,0%. Рентабельность EBITDA поднимется с 12,3% в первом квартале до 14,5% во втором".

Возобновление дивидендных выплат на ближайшем горизонте эксперт "Финама" считает маловероятным: приоритетом компании, на его взгляд, остается восстановление свободного денежного потока и снижение долговой нагрузки.

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