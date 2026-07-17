"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью $240 за штуку после рассмотрения отчетности за 2К2026, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Потенциал снижения составляет 2,8%.

"Johnson & Johnson отчиталась за 2К2026 с превышением прогнозов и по выручке, и по чистой прибыли, - пишет эксперт. - Компании удалось превзойти прогнозы благодаря сильному росту продаж иммунологического препарата Tremfya и противоракового препарата Darzalex, более чем компенсировавшему снижение спроса на старые препараты. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке и прибыли на 2026 год. Прогнозы на текущий год повышены не настолько существенно, чтобы повлечь за собой пересмотр оценки с нашей стороны".

По мнению аналитика, компания на текущий момент не выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с околонулевым дисконтом относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM).

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