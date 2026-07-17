Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в диапазон 1800-2000п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в диапазон 1800-2000 пунктов, с учетом сложившейся обстановки пока целесообразно придерживаться выжидательной позиции на российском рынке акций, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич.

Фондовый рынок снижается с середины марта, с начала года индекс Мосбиржи потерял порядка 28% и тестирует на прочность уровень 2000 пунктов, констатирует эксперт.

"Медвежьим" настроениям способствуют сразу несколько фундаментальных факторов, указывает он в обзоре:

- Пересмотр инвесторами ожиданий по траектории ключевой ставки ЦБ РФ в сторону более высоких значений.

- Геополитический трек.

- Устойчиво крепкий курс рубля.

В таких условиях сложно найти значимые драйверы поддержки рынка, говорится в материале Зварича.

Наблюдавшееся в июле восстановление цен на нефть не привело к существенному улучшению настроений: инвесторы сомневаются в устойчивости этой тенденции и полагают, что нефтегазовые компании из-за логистических сложностей не смогут в полной мере реализовать выгоды от улучшения ценовой конъюнктуры.

Давление общерыночной ситуации распространяется даже на бумаги эмитентов с надежной фундаментальной базой и высокими дивидендными выплатами, так как участники рынка не рассчитывают на быстрое закрытие дивидендных "гэпов", обращает внимание аналитик ПСБ.

"Продолжаем осторожно смотреть на рынок, опасаясь, что индекс Мосбиржи может продолжить снижение в диапазон 1800-2000 пунктов. Тенденцию, кроме фундаментальных, поддерживают и технические факторы. Так, прохождение отсечек в "весовых" бумагах дополнительно окажет давление на динамику индекса, - пишет эксперт банка в материале. - С учетом сложившейся обстановки целесообразно придерживаться выжидательной позиции. Формирование портфелей на среднесрочный и долгосрочный горизонты представляется преждевременным, а попытки приобрести акции в расчете на коррекционный отскок сопряжены с повышенными рисками".

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