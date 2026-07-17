"БКС МИ" закрыл торговую идею "Шорт в акциях ТМК"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "Шорт в акциях "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в материале аналитиков.

Котировки бумаг эмитента достигли цели в 55 рублей за штуку.

"Акции просели вместе с рынком, но кратно сильнее его, таким образом фундаментальный кейс компании на коротком горизонте раскрылся без наступления основных катализаторов", - пишут эксперты.

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