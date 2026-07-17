Дивистория - ключевой фактор поддержки акций банка "Санкт-Петербург" - "Цифра брокер"

Дивидендная история пока остается ключевым фактором поддержки акций банка "Санкт-Петербург", фундаментальные показатели не дают поводов для более оптимистичной оценки, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Результаты эмитента за 1П26 по РСБУ выглядят слабыми и подтверждают, что он испытывает давление, констатируют эксперты.

Снижение прибыли, процентных доходов и рентабельности капитала говорит об ухудшении операционной динамики, а рост расходов продолжает оказывать давление на финансовый результат.

Главным позитивом для инвесторов остается намерение банка направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2026 года, отмечают в инвесткомпании.

На текущий момент именно дивидендная история остается ключевым фактором поддержки акций, тогда как фундаментальные показатели пока не дают поводов для более оптимистичной оценки, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокера".

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