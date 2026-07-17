Рубль будет торговаться в диапазоне 11-11,8 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,8 руб. за юань в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Пока мы не видим существенных факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему росту китайской валюты и выходу вверх из данного диапазона. Более того, в рамках следующей недели рубль может перейти к восстановлению, отыгрывая потери за счет поддержки со стороны экспортеров, которые увеличат предложение иностранной валюты в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 28 июля, - пишет эксперт в комментарии. - При этом объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет в 1,6 раза за счет выплаты квартального НДД, что будет способствовать повышенному спросу на рублевую ликвидность с их стороны, который может быть удовлетворен через конвертацию валюты".

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