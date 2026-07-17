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17 июля 2026 года 09:36
Рынок акций РФ может показать отскок на торгах в пятницу - "Алор Брокер"
Российский рынок акций может показать отскок на фиксации прибыли по "шортам" на торгах в пятницу, однако на следующей неделе распродажи в индексе Мосбиржи с большой вероятностью могут продолжиться, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Распродажи на российском рынке акций в четверг резко ускорились без каких-то новых негативных поводов, обороты торгов достигли 135 млрд руб., что говорит о выходе из бумаг среднесрочных инвесторов по защитным "стоп-заявкам", указывает эксперт. Очередная цель падения по индексу Мосбиржи (2000 пунктов) достигнута, и это хороший момент для фиксации прибыли по "шортам", хотя бы частичной, отмечает Зацепин. С учетом огромной перепроданности рынка акций, переносить "шорты" через выходные рискованно, а сократить большие объемы на низколиквидном рынке в субботу-воскресенье может быть непросто, говорится в материале аналитика. "Так что ждем в пятницу небольшого отскока, но на следующей неделе с большой вероятностью распродажи продолжатся. В понедельник от дивидендов очистятся Сбербанк, ВТБ, "Ростелеком" и "ДОМ.РФ". Их дивидендные "гэпы" отберут у бенчмарка порядка 4%, что без наличия позитивных новостей позволит ему закрепиться ниже 2000 пунктов. А это, в свою очередь, приведет к очередной волне срабатывания "стоп-заявок", - пишет Зацепин. "С учетом отсутствия позитивных факторов и приближающихся думских выборов, считаем, что распродажи российских акций еще не окончены. Так что делать инвестиционные покупки пока слишком рискованно. Но спекулятивные отскоки рынка обязательно будут", - заключает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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