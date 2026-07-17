Рынок акций РФ может показать отскок на торгах в пятницу - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может показать отскок на фиксации прибыли по "шортам" на торгах в пятницу, однако на следующей неделе распродажи в индексе Мосбиржи с большой вероятностью могут продолжиться, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Распродажи на российском рынке акций в четверг резко ускорились без каких-то новых негативных поводов, обороты торгов достигли 135 млрд руб., что говорит о выходе из бумаг среднесрочных инвесторов по защитным "стоп-заявкам", указывает эксперт.

Очередная цель падения по индексу Мосбиржи (2000 пунктов) достигнута, и это хороший момент для фиксации прибыли по "шортам", хотя бы частичной, отмечает Зацепин. С учетом огромной перепроданности рынка акций, переносить "шорты" через выходные рискованно, а сократить большие объемы на низколиквидном рынке в субботу-воскресенье может быть непросто, говорится в материале аналитика.

"Так что ждем в пятницу небольшого отскока, но на следующей неделе с большой вероятностью распродажи продолжатся. В понедельник от дивидендов очистятся Сбербанк, ВТБ, "Ростелеком" и "ДОМ.РФ". Их дивидендные "гэпы" отберут у бенчмарка порядка 4%, что без наличия позитивных новостей позволит ему закрепиться ниже 2000 пунктов. А это, в свою очередь, приведет к очередной волне срабатывания "стоп-заявок", - пишет Зацепин.

"С учетом отсутствия позитивных факторов и приближающихся думских выборов, считаем, что распродажи российских акций еще не окончены. Так что делать инвестиционные покупки пока слишком рискованно. Но спекулятивные отскоки рынка обязательно будут", - заключает эксперт инвесткомпании.

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