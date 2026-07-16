Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 500 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 500 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев и сохраняет рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова.

Выручка Henderson в первом полугодии 2026 года выросла на 6% год к году, до 13,7 млрд рублей с учетом НДС. Во втором квартале темпы роста ускорились до 7,7% г/г после 4,2% г/г в первом, отмечает эксперт.

По мнению Чернова, результаты подтверждают, что после слабого начала года рост бизнеса постепенно ускоряется. При этом продажи увеличиваются не только за счет повышения цен, но и благодаря росту числа проданных товаров. Еще один важный положительный момент - это опережающая динамика собственных каналов. Продажи через маркетплейсы во втором квартале сократились на 1,2%, поскольку компания сознательно переносит часть оборота на собственные площадки. Это позволяет лучше контролировать цены, ассортимент и отношения с покупателями, а в дальнейшем, на взгляд аналитика, может повысить рентабельность.

"Темпы роста пока остаются заметно ниже прошлогодних, а слабая потребительская активность и рост расходов продолжают ограничивать прибыль, - указывает Чернов. - По итогам 2025 года чистая прибыль компании сократилась почти на 25% г/г, до 2,29 млрд рублей, поэтому особенно важной станет отчетность по МСФО за первое полугодие, которая выйдет 26 августа. Мы пока подтверждаем таргет по акциям Henderson на уровне 500 рублей на горизонте 12 месяцев и сохраняем рекомендацию "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.