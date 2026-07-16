Вероятен высокий спрос на новый выпуск бондов Полюса - Альфа-банк

Вероятен высокий спрос при размещении нового выпуска рублевых облигаций ПАО "Полюс" серии ПБО-12, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка Романа Штенникова и Марии Радченко.

ПАО"Полюс" 17 июля проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-12. Инвестиционному сообществу будут предложен рублевый выпуск с плавающим купоном с погашением через 7 лет и офертой через 4 года и купонным периодом 30 дней. Совокупный планируемый объем размещения - не менее 25 млрд руб. Ориентир спреда к ключевой ставке объявлен на уровне не выше 140 б.п.

"Мы оцениваем кредитное качество эмитента как крайне сильное и ожидаем, что размещение встретит высокий спрос, - отмечают эксперты банка. - Не исключаем, что эмитент будет ориентироваться на недавнее размещение "Северстали" (купон был установлен на уровне КС+110б.п.), хотя срок обращения облигаций "Полюса" больше,чему "Северстали"(4года против 2-х у "Северстали").

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