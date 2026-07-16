Котировки золота могут уйти ниже $4000/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ

Оценка уровня котировок золота в краткосрочной перспективе остается осторожной, при этом ближайшей целью может стать отметка $3800 за тройскую унцию, а при сильном росте проинфляционных рисков - $3600 за тройскую унцию, считает аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Золото в течение последних недель консолидируется над отметкой $4000 за унцию, констатирует эксперт. Удержанию уровня способствуют сразу несколько факторов, отмечают он:

- Рост спроса на золото со стороны отдельных центробанков. Так, Китай покупает его максимальными темпами с 2023 года.

- Стабилизация объема золота в фондах. После пиковых февральских значений в районе 112 млн унций и последующей волны продаж объем золота в ETF сейчас стабилизировался чуть ниже 108 млн унций, что снижает давление на котировки металла.

- Снижение вероятности повышения ставки в США. После выхода данных за июнь по инфляции в США вероятность повышения ставки на заседании ФРС в июле снизилась с 40% до 16%.

- Коррекционное снижение доллара.

"Тем не менее этих факторов пока недостаточно, чтобы развернуть тренд в золоте и способствовать переходу металла к подъему. Более того, обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое выступает проинфляционным фактором, может способствовать росту доллара и активизации рисков повышения ставок в США, - пишет Зварич в обзоре. - В таких условиях продолжаем осторожно смотреть на золото в краткосрочной перспективе, опасаясь ухода ниже $4000 за унцию. При этом ближайшей целью может стать отметка $3800, а при сильном росте проинфляционных рисков - $3600 за тройскую унцию".

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