"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Операционные результаты эмитента за II квартал 2026 года можно оценить как нейтральные, считают эксперты.

Компания сохраняет рост бизнеса даже в сложной экономической конъектуре, однако его темпы постепенно замедляются по сравнению с предыдущими периодами.

При этом главным драйвером развития становится сеть дискаунтеров "Чижик", которая уже практически сравнялась с "Перекрестком" по ключевым операционным показателям, отмечают они.

В инвесткомпании также указывают, что на фоне сохраняющейся высокой инфляции и осторожного потребительского поведения спрос продолжает смещаться в сегмент магазинов низких цен, и именно этот тренд будет одним из основных факторов роста X5 в ближайшие кварталы.

"Наш таргет по бумагам - 3943 руб. ("покупать")", - говорится в комментарии.

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